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ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض “في حالة واحدة”

ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض “في حالة واحدة”
http://almnatiq.net/?p=925697
المناطق - وكالات

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن جو بايدن، منافسه الذي أُعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، يمكنه دخول البيت الأبيض “في حالة واحدة”.

ويرفض ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير المقبل، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ويتحدث منذ إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر الحالي عن عمليات تزوير، مصرا أنه الفائز الحقيقي، ويستحق قيادة أقوى دولة في العالم لفترة رئاسية ثانية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ” لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس، إلا إذا تمكن من إثبات أن “الـ80 مليون صوت” السخيفة لم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية أو غير قانونية”.

وقبل أيام ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية أن بايدن بات أول مرشح رئاسي أميركي يحصل على أكثر من 80 مليون صوت، وتوقعت أن يستمر هذا العدد في الارتفاع مع استمرار عمليات الفرز في عدد من الولايات.

وأوضحت الشبكة أنه حتى الثلاثاء الماضي، حصل بايدن على أكثر من 80 مليوناً و11 ألف صوت، بينما حصل ترمب على 73 مليوناً و800 ألف صوت.

وقد أضاف موقع تويتر “علامة تحذيرية” لتغريدة الرئيس الأميركي.

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