هلال الرياض يرفع الاستعدادات ب ٨ فرق إضافية

المناطق - فلاج الشعيفاني

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أن الهيئة رفعت جاهزيته الإسعافية خلال هذه الايام مع شهود منطقة الرياض هطول الأمطار،

وأكد ياسر الجلاجل ان الهيئة دعمت المراكز القريبة من الاودية واماكن المتنزهين بمزيد الفرق الاسعافية في حالة حدوث أي حالة طارئة لا قدر الله.

وأضاف الجلاجل أن الهيئة وضعت ٧ فرق اسعافية إضافية في حالة الجاهزية لتدعيم أي حدث خلال الحالة المطرية بالمنطقة اضافة تمركز فرق اسعافية في منتزه الثمامة البري.

وفي الختام نوه الجلاجل على اخذ الحذر والحيطه للمتنزهين خصوصا مرضى الربو والتأكد من اخذ ادويتهم معهم، وعليهم الخروج بصحبت ذويهم من الاصحاء وذلك لطلب الخدمة الاسعافية في حالة حدوث اي مكروه لاقدر الله.

ويشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر تقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال ١١٠ مركز اسعافي، وخطط الدعم مستمرة في حال الاحتياج للمزيد من الفرق الاسعافية.