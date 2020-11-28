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العراق.. قتيلان ومصابون في احتجاجات بالناصرية

العراق.. قتيلان ومصابون في احتجاجات بالناصرية

منوعات

العراق.. قتيلان ومصابون في احتجاجات بالناصرية

العراق.. قتيلان ومصابون في احتجاجات بالناصرية
http://almnatiq.net/?p=925761
المناطق - وكالات

أفادت سكاي نيوز نقلا عن مصادر طبية، بسقوط قتيل وإصابة العشرات في مدينة الناصرية جنوبي العراق، إثر اندلاع مواجهات بين “متظاهري أكتوبر” وأنصار التيار الصدري، في ساحة الحبوبي وسط المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون، قيام أتباع التيار الصدري بمهاجمة المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالرصاص الحي، والعصي والهراوات والسلاح الأبيض والحجارة، وإحراق خيم المتظاهرين.

وفي بغداد كذلك، تجمع عشرات الآلاف من أنصار زعيم مقتدى الصدر، فيما وصف بـ”استعراض للقوة السياسية” مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

وكان التيار الصدري قد وجه تعليمات لأنصاره بخوض الانتخابات العراقية بكثافة، والسعي لتحقيق أغلبية كبيرة في البرلمان.

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