حملة إلكترونية حول مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

المناطق - الرياض

أطلقت منظمة المرأة العربية حملة إلكترونية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن الحملة تتضمن معلومات حول جهود الدول العربية والتدابير التي اتخذتها لمناهضة وتطويق ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، كما تتضمن بيانات وإحصاءات عن واقع العنف ضد المرأة حول العالم.

كما تتضمن الحملة إعداد دراسة علمية حول ( تبعات الكوارث والأزمات على النساء في المنطقة العربية )، وبشكل خاص في ضوء انتشار فيروس كورونا، ومن جراء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومات، فضلا عن إنجاز دراسة إقليمية بعنوان ( العنف الموجه ضد كبار السن في المنطقة العربية مع التركيز على وضع النساء ) وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.