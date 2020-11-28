الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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المناطق - وكالات

أغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم, تداولاته مرتفعاً مع تفاؤل المستثمرين حيال الأنباء الإيجابية بشأن لقاح كوفيد-١٩.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 8.70 نقطة، أو 0.24 بالمئة ليغلق عند 3638.35 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.90 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 29910.37 نقطة.
وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الاغلاق ارتفاعاً بواقع 111.45 نقطة، أو 0.92 بالمئة، إلى 12205.85 نقطة.

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