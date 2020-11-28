اتهامات لإسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

المناطق - الرياض

اتهمت إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: ” إن إيران تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه، وتحذر من أي إجراءات أمريكية وإسرائيلية متهورة ضد بلادي خاصة خلال الفترة المتبقية للإدارة الأميركية الحالية”.

يذكر أن فخري زادة يعتبر العقل المدبر لبرنامج سري وضعته إيران لأجل تطوير قنبلة ذرية.