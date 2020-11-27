أمطار غزيرة على محافظات ومدن الشرقية

الدمام - عبدالله السعيدي

هطلت مساء أمس وفجر اليوم السبت أمطار غزيرة على الاحساء والدمام والقطيف والجبيلوالخفجي ورأس مشعاب والنعيرية وحفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية ومحطة البطيحانية وأمعشر والذيبية وأم رقيبة والصمان والرقعي والحدود السعودية مع كل من الكويت والعراق والقرى والهجر التي تقع بينهم مما أدت إلى تجمعات للمياه في العديد من الشوارع ‏

ودعا الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة والابتعاد عنبُطُون الأودية وترك مسافة كافية بين السيارات على الطرق الخارجية مشيرين أنهم طبقوا خطة الطوارئمنذ انذار الهيئة العامة للارصاد بتعرض المنطقة لتقلبات جوية تودي لامطار غزيرة

‏⁧‫ودعت الأمانات في المنطقة الشرقية‬⁩ الأهالي للابلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو انسداد فيالمناهيل لتقوم الفرق الميدانية بمباشرة المواقع.