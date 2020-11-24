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أمير منطقة جازان يعزي وزير العمل السابق الدكتور الحقباني في وفاة والدته

أمير منطقة جازان يعزي وزير العمل السابق الدكتور الحقباني في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=925860
جازان - فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير العمل سابقًا ووكيل الإمارة منطقة جازان الأسبق الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، في وفاة والدته – رحمها الله -.
وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه عبر معالي الدكتور مفرج الحقباني وكافة أفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه..

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