أمير منطقة جازان يعزي وزير العمل السابق الدكتور الحقباني في وفاة والدته

جازان - فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير العمل سابقًا ووكيل الإمارة منطقة جازان الأسبق الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، في وفاة والدته – رحمها الله -.

وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه عبر معالي الدكتور مفرج الحقباني وكافة أفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه..