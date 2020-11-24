قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير العمل سابقًا ووكيل الإمارة منطقة جازان الأسبق الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، في وفاة والدته – رحمها الله -.
وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه عبر معالي الدكتور مفرج الحقباني وكافة أفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه..
أمير منطقة جازان يعزي وزير العمل السابق الدكتور الحقباني في وفاة والدته
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير العمل سابقًا ووكيل الإمارة منطقة جازان الأسبق الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، في وفاة والدته – رحمها الله -.
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