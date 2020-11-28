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مسابقة لطرح أفكار الطلاب الإبداعية في منصة مدرستي

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ينظمها مكتب التعليم بشمال جدة وتستهدف الموهوبين..

مسابقة لطرح أفكار الطلاب الإبداعية في منصة مدرستي

مسابقة لطرح أفكار الطلاب الإبداعية في منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=925876
المناطق - جدة

يُطلق مكتب التعليم بشمال جدة الاثنين القادم، مسابقة ” جُدَدُ الشَمَال ” عن بُعد، والتي تهدف الى لجمع الأفكار الإبداعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي، من خلال خلق بيئة تنافسية داخل المجتمع التعليمي يتنافس فيها الطلاب للخروج بأفكار إبداعية وحلول واقعية تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من المنصة التي يتعلمون من خلالها.

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي ، بان المسابقة تستهدف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي – ، على مدى يومين متمثلة في بناء الفكرة في اليوم الأول ، وصقل وتطوير الفكرة وتنفيذها في اليوم الثاني، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في  فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول ، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين ، والعمل تبنى الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي .

وأضاف ” الغامدي ” : ”  الطلاب  يملكون الموهبة في شتى المجالات ولديهم قدرات ومواهب وهم بحاجة الى منحهم الفرصة من خلال طرح المبادرات والمسابقات التي تلبي رغباتهم وطموحهم للوصول الى منتجات إبداعية مواكبة لتطلعاتهم وتحقق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الشاب ” .

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