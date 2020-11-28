السعودية للكهرباء تستعرض أكثر من 230 فرصة استثمارية في غرفة المدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة

استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، ومبادرات التوطين وإجراءات التسجيل والتأهيل للمقاولين والمصنّعين المحليين من خلال ورشة افتراضية مع الغرفة التجارية في المدينة المنورة، عُقدت بعنوان برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل بالشركة السعودية للكهرباء، وحضرها عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

وسلط المختصون في الشركة الضوء على برنامج بناء والأهداف والتطلعات التي تطمح السعودية للكهرباء إلى تحقيقها خلال المدة المقبلة من خلال البرنامج، وأبرز الإنجازات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وبينت السعودية للكهرباءأن لديها فرصاً استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية حسب نسب المحتوى المحلي للمنتجات بنسبة تصل إلى 10 في المئة، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، وللإسهام في زيادة المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

كما تم عرض كتيب الفرص الاستثمارية الذي يحتوي على أكثر من 230 فرصة استثمارية، إذ تم شرح آليات التسجيل والتأهيل.