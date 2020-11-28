«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 9 مناطق.. وانخفاض طارئ لدرجات الحرارة

«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 9 مناطق.. وانخفاض طارئ لدرجات الحرارة

أبرز المواد
انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدخول الفحل وإنتاجه.. غدًا

انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدخول الفحل وإنتاجه.. غدًا

أبرز المواد
تونس تعفي الوافدين من الحجر الصحي وفق 4 شروط

تونس تعفي الوافدين من الحجر الصحي وفق 4 شروط

أبرز المواد
بيان عاجل من السفارة الأمريكية بشأن أحداث العنف في العراق

بيان عاجل من السفارة الأمريكية بشأن أحداث العنف في العراق

أبرز المواد

الهلال بطلاً ل كاس خادم الحرمين الشريفين

الهلال بطلاً ل كاس خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=925938
المناطق_الرياض

حقق نادي الهلال اليوم السبت لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020 بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 2-1 إثر اللقاء الذي أقيم في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الهلال حقق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة التاسعة في تاريخه، ويستعيد اللقب الغائب منذ عام 2017.

وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب هيون سو، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي جوميز الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

ومع حلول الدقيقة 71 أدرك فريق النصر هدف تضيق الفارق عن طريق اللاعب أيمن يحيى.

وبتلك النتيجة حصد فريق الهلال اللقب الثاني له بعدما توج بلقب الدوري في وقت سابق، رغم خروجه بعدها من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر لم يعرف الفوز على الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ استئناف المسابقة عام 2008.

وتقابل النصر والهلال 6 مرات منذ عودة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2008، وفاز اخر مرة في عام 2015 قبل الفوز الليلة بهدفين لهدف.

روابط ذات صلة

«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 9 مناطق.. وانخفاض طارئ لدرجات الحرارة

«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 9 مناطق.. وانخفاض طارئ لدرجات الحرارة
انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدخول الفحل وإنتاجه.. غدًا

انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدخول الفحل وإنتاجه.. غدًا
تونس تعفي الوافدين من الحجر الصحي وفق 4 شروط

تونس تعفي الوافدين من الحجر الصحي وفق 4 شروط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*