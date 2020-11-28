هل تختلف فعالية لقاح كورونا حسب العمر؟

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اعتبر خبراء أن نتائج فعالية لقاح فايروس كورونا الذي تنتجه جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، لدى كبار السن، قد تؤدي إلى التفكير في إعطاء لقاحات مختلفة للفئات العمرية المختلفة، حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز

وقالت أسترازينيكا في بيان، إن اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» فعال بنسبة 70% للوقاية من المرض، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه نتائج مؤقتة، استندت إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالمرض

وفي التجربة، ارتفعت فعالية اللقاح إلى 90% لدى مجموعة أولى من الأشخاص تلقوا نصف جرعة ثم بعد شهر جرعة كاملة، بينما تراجعت الفعالية إلى 62% لدى مجموعة أخرى تلقت جرعتين يفصل بينهما شهر

ولم يصب أي مشارك، بغض النظر عن الجرعات، بمضاعفات شديدة لكورونا، أو يتم نقله إلى المستشفى

وكان صناع القرار في هذا المجال، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد قالوا سابقًا إنهم سيوافقون على اللقاح الذي يمنع الإصابة بكورونا، أو يقلل من شدة المرض في 50% على الأقل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم

وتنافس لقاح أوكسفورد وأسترازينيكا، لقاحات أخرى من شركات مثل لقاح فايزر وبيونتيك، ولقاح موديرنا، فعلى عكس منافسيه، فإن لقاح أوكسفورد رخيص الإنتاج ولا يحتاج تخزينه لدرجات حرارة شديدة الانخفاض

ومع ذلك، فقد تبين أن المجموعة التي تلقت جرعة منخفضة من لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا، لم تشمل أي مشاركين تزيد أعمارهم على 55 عاما، مما يعني أنه من غير الواضح ما إذا كانت فعالية الـ90% تنطبق على كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للخطر

وأدى ذلك إلى إعلان أسترازينيكا عن تجربة عالمية جديدة باستخدام نظام الجرعات المنخفضة، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني للموافقة التنظيمية، وطرح اللقاح في المملكة المتحدة وأوروبا

وقال المدير السابق للقاحات في وزارة الصحة البريطانية، البروفيسور ديفيد سالزبيري، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن التجارب الإضافية «مهمة»

وأضاف: «إذا تم الحصول على هذا اللقاح الفعال بنسبة 90%، وكان لقاحا أرخص ويتطلب إجراءات تبريد أقل صرامة من اللقاحات الأخرى، فستكون هذه نتيجة رائعة»، وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية