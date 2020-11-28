أكثر من (٤٠٩٠٠) مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في بيشة

المناطق بيشة

قالت صحة بيشة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن ” في بيشة بلغ ( ٤٠٩١٩) مستفيد وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن

وأضافت أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال “6” عيادات موزعة جغرافياً على

محافظة بيشة وذلك في كل من “مركز صحي مخطط١ ٢٤ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج العام، مركز صحي البظاظة ،ومركز صحي خثعم ١٦ساعة .”

تجدر الإشارة أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والاعراض الاخري لفايروس كورونا . وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .