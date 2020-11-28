تونس تعفي الوافدين من الحجر الصحي وفق 4 شروط

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المناطق_وكالات

أعلنتا وزارتا النقل والسياحة في تونس عن إعفاء المسافرين القادمين إلى الدولة من شرط الخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما

ووضعت وزارتا النقل والسياحة في بيان مشترك، اليوم الجمعة، 4 شروط لإعفاء المسافرين القادمين إلى الدولة من شرط الخضوع إلى الحجر الصحي وهي كالتالي:

– إظهار ما يفيد حجز رحلة سياحية منظمة عن طريق متعهد رحلات

– شهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار”RT-PCR” على ألاّ يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر باتجاه تونس

– استيفاء الاستثمارة الإلكترونية بالموقع ” https://app.e7mi.tn” قبل موعد رحلة القدوم

– تطبيق أحكام البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية

ودعت الإدارة العامة للطيران المدني، التابعة لوزارة النقل واللوجستيك شركات النقل الجوي التونسية والأجنبية إلى التقيد بهذه الأحكام

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