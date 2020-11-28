«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 9 مناطق.. وانخفاض طارئ لدرجات الحرارة

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وفي بيانٍ له، قال المركز إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (الرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتشمل السواحل الجنوبية منها، وعلى أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية) وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشار «المركز» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 16-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، وسيكون البحر متوسط الموج.