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“تركي آل الشيخ” يصل الرياض ويسجد شكرًا لله على أرض الوطن عقب الرحلة العلاجية

“تركي آل الشيخ” يصل الرياض ويسجد شكرًا لله على أرض الوطن عقب الرحلة العلاجية
http://almnatiq.net/?p=925977
المناطق_ الرياض

بث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قبل قليل مقطع فيديو لعودته للرياض عقب الرحلة العلاجية وهو يسجد شكرًا لله عقب وصوله للرياض، وذلك عبر تغريدة بحسابه في “تويتر”، تم تداولها على نطاق واسع.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد حدد قبل أيام عدة موعدًا للاجتماع بمنسوبي الهيئة، وعودته للعمل بعد انتهاء رحلة علاجه في نيويورك.

وقال “آل الشيخ” عبر حسابه بموقع تويتر: “إخواني وأخواتي منسوبي هيئة الترفيه، اشتقت للعمل معكم، ومتابعة إنجازاتكم”. مضيفًا: “ألتقيكم يوم الاثنين -بإذن الله- في المكتب في الرياض الحبيبة”.

وطمأن “تركي آل الشيخ” في وقت سابق متابعيه على صحته، مؤكدًا أنه يستعد للعودة إلى السعودية قريبًا بعد رحلة علاج قضاها بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إن شاء الله آخر شهر نوفمبر راجع للرياض. والحمد لله أنا بخير، والشر زال”.

وأضاف: “أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ومولاي ولي العهد، على رعايتهما لي، وكريم معروفهما دين في رقبتي وكل أبناء وبنات الوطن.. إلى الرياض.. قريبًا حتوحشنا نيويورك”.

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