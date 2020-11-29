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لقاح هندي لـكورونا خلال أسبوعين

لقاح هندي لـكورونا خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=925983
المناطق_وكالات

أعلنت شركة هندية عملاقة السبت أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارىء لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة الى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فعاليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي ل”معهد امصال الهند” “سيروم انستتيوت أوف إنديا” الأكبر في انتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح “كوفيشيلد” الذي طورته شركة “أسترازينكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاء تصريح بوناوالا بعد زيارة للمعهد قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تريد حكومته من 300 الى 400 مليون جرعة بحلول تموز/يوليو من العام المقبل.

والهند هي البلد الثاني الأكثر تضررا من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، ومن المقرر ان تتجاوز إصاباتها 10 ملايين في بداية كانون الأول/ديسمبر.

وقالت استرازينيكا إن هناك حاجة لاجراء مزيد من الأبحاث على لقاح “كوفيشيلد” بعد حالة الارباك التي أثارها العلماء حول مدى فاعليته.

وكانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت الى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 بالمئة، ثم قالت إن النسبة قفزت الى 90 بالمئة عند اعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

ولم تذكر “استرازينيكا” على الفور أن معدل الفعالية الأعلى انطبق فقط على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أقل، الا انها أصرت على أن هذه النتائج لن تؤثر على الموافقة التنظيمية.

وقال بوناوالا “هناك بعض الارباك في التواصل سوف يتم ايضاحه في الايام المقبلة”، موضحا ان ذلك “لن يؤثر على الترخيص للاستخدام الطارىء في المملكة المتحدة، ولا يجب على الاطلاق أن يكون له تأثير ايضا في الهند”.

وأكد “نحن بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارىء في الأسبوعين المقبلين”.

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