رئيس الهلال يكشف السر وراء عدم الإسراف في التعاقد مع لاعبين جدد

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ذكر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، أن الإنجازات التي يحققها فريق الهلال هي انعكاس لتضافر جهود رجالاته، وقال إن هناك عملًا جماعيًّا من أجل تحقيق النجاح وهذا العمل يؤتي ثماره.

وأضاف بن نافل أن الهلال يسير على نهج واضح، والكل يعمل على تحقيق أهداف النادي بغض النظر عن الأشخاص، مشيرًا إلى أن البيئة الجميلة الموجودة بنادي الهلال، أثمرت الثلاثية التاريخية التي حققها فريق الكرة، وهي: دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي، وكأس الملك.

وفي تصريحات تلفزيونية، بيَّن فهد بن نافل، أن إدارة الهلال تعمل وفق استراتيجية واضحة، مشيرًا إلى أن الإدارة أعلنت عند بدء الموسم، أن متوسط أعمار لاعبي فريق الكرة يبلغ 26.6 سنة تقريبًا، وأشار إلى أن الإدارة لديها سياسة واضحة للإحلال والتجديد وهناك عناصر شابة.

وأكد بن نافل أن «جماهير الهلال دائمًا ما تطلب حضور فريقها على منصات التتويج؛ فإن لم نجد ما نريد داخل النادي، فإن الإدارة ستسعى إلى استقطاب الكفاءات التي تليق بنادي الهلال».

وأوضح أن نجاح أي لاعب في فريق آخر لا يعني بالضرورة نجاحه في الهلال، مشيرًا إلى أن النجاح لا يتوقف على العامل الفني فقط، بل هناك عوامل أخرى مهمة يجب النظر إليها.

وقال إن إحلال اللاعبين يتم تدريجيًّا في الفريق؛ لذلك لن تحدث أي كبوة له، كما أن سياسة الإعارات أثمرت عودة اللاعبين إلى الهلال بمستوى عالٍ.

وأشار إلى أن الهلال لن يقوم أبدًا بالتعاقد مع ثمانية لاعبين ليجلسوا على مقاعد البدلاء دون أن يلعبوا في المباريات أو دون أن يفيدوا الفريق.