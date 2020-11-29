البنك المركزي السعودي : الأوراق النقدية ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني

المناطق - الرياض

قال البنك المركزي السعودي، إن لأوراق النقدية والعملات من كل الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

وأضاف البنك المركزي، في تغريدة عبر “تويتر”: “الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية”.

يذكر أنه صدرت الأسبوع الماضي، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام البنك المركزي السعودي.

وتضمن النظام تعديلًا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.