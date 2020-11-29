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صراعات دامية بين قيادات حوثية.. خلاف على غنائم مسروقة

صراعات دامية بين قيادات حوثية.. خلاف على غنائم مسروقة
http://almnatiq.net/?p=926005
المناطق - الرياض

تصاعدت حدة الصراعات بين مشرفي ميليشيات الحوثي جنوب حيس بالحديدة، غربي اليمن، وتطورت إلى اندلاع مواجهات مسلحة، عقب تصفية أحد القيادات في صفوف الميليشيات.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن مصادر مطلعة، قولها، إن مجموعة حوثية في بلدة المحجر بقيادة مشرفها المدعو فارس عريك، قامت بنصب كمين في منطقة الحدقة للمدعو فضل أحمد راجح جعاشي، الذي يشغل مشرف منطقة حاضية، وأسفر الكمين عن مصرع أحد مرافقيه وإحراق سيارته.

وأضافت المصادر أن الكمين جاء عقب قيام المدعو فضل جعاشي بتصفية أحد العناصر الحوثية من أبناء بلدة المحجر، وذلك في نقطة أمنية بمنطقة ظمي.

كما أوضحت أن مناطق جنوب حيس تشهد عمليات تحشيد في صفوف أطراف الميليشيات المسلحة وسط انفلات أمني وتوتر بين مسلحي الميليشيات، وحالة من الخوف والقلق يعيشها المواطنون في المنطقة لاسيما الأطفال والنساء.

في السياق، أقدمت ميليشيا الحوثي على تصفية أحد قياداتها الميدانيين في حيس، على خلفية أموال منهوبة من سيارات المارة.

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