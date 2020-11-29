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عائد مالي ضخم سيتقاضاه تايسون لمواجهة روي جونز

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عائد مالي ضخم سيتقاضاه تايسون لمواجهة روي جونز

عائد مالي ضخم سيتقاضاه تايسون لمواجهة روي جونز
http://almnatiq.net/?p=926007
المناطق - الرياض

ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل مايك تايسون، سيعود، إلى الحلبة، مقابل عائد مالي ضخم، ولذلك عد توقفه عن المصارعة لمدة 14 عاما.
ويواجه تايسون غريمه روي جونيور في معركة استعراضية من ثماني جولات تنتجها شركة Legends Only League لصالح WBC Frontline Battle Belt المشكلة حديثا.
ومن المقرر أن يجني كل من الملاكمين عشرة ملايين دولار وفقا لجو بومبليانو من Huddle Up.
وقد دفعت شركة Entertainment platform Triller خمسين مليون دولار لبث جولات المصارعة، ما يعني أن المصارعين يمكن أن يجنيا مبالغ أكثر، حسب نيوزويك،
وستختلف المنافسة الاستعراضية عن المصارعة المعتادة من حيث نوع القفازات ومدة كل جولة تنافسية. كما أنه لن يطلب من المتصارعين لبس خوذات حامية للرأس.

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