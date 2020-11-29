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زيدان: أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس

زيدان: أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس
http://almnatiq.net/?p=926053
المناطق - الرياض

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، مساء السبت، على خسار “الملكي” بملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس 1-2.

وبعد اللقاء، أدلى زيدان بالعديد من التصريحات: “تلقينا هدفًا بعد مرور 3 دقائق بعد أن لمست الكرة يد ناتشو، وهذا صعب الأمور علينا، عندما تبدأ المباراة بهذه الطريقة فإن كل شيء يُصبح أكثر صعوبة”.

وأضاف “لم نقم بالأمور كفريق، علينا التركيز لأن هناك خصمًا أمامنا، لا يتعين علينا البحث عن أعذار، قدمنا مباراة سيئة، خاصة في بدايتها ولا يمكننا تغيير هذا الأمر، ولم نصنع فرصًا كثيرة في الشوط الثاني، وأتى الهدف الثاني بشكلٍ سريع”.

وفيما يتعلق بالأخطاء الذي ارتكبها مارسيلو وتيبو كورتوا، قال زيدان: “أنا المذنب لأنني المدرب، يمكنك إخراج الكثير من الأمور، ولكن علينا إغلاق هذه الصفحة، فأمامنا مباراة أخرى يوم الثلاثاء، لا يمكننا لوم هذا ولا ذاك، أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس”.

وعما إذا كان هناك ركلة جزاء غير محتسبة لصالح الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، فأردف المدير الفني لفريق ريال مدريد: “لم أرها ولم أتحدث معه عنها”.

وعن إصابة إيدن هازارد وخروجه من ملعب المباراة بعد أقل من نصف ساعة، قال زيدان: “أعتقد أنه تعرض لضربة كما قال هو، آمل ألا تكون إصابة عضلية، نحاول استعادة جميع اللاعبين، وأن يواصل هازارد المشاركة”.

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، مساء السبت، على خسار “الملكي” بملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس 1-2.

وبعد اللقاء، أدلى زيدان بالعديد من التصريحات: “تلقينا هدفًا بعد مرور 3 دقائق بعد أن لمست الكرة يد ناتشو، وهذا صعب الأمور علينا، عندما تبدأ المباراة بهذه الطريقة فإن كل شيء يُصبح أكثر صعوبة”.

وأضاف “لم نقم بالأمور كفريق، علينا التركيز لأن هناك خصمًا أمامنا، لا يتعين علينا البحث عن أعذار، قدمنا مباراة سيئة، خاصة في بدايتها ولا يمكننا تغيير هذا الأمر، ولم نصنع فرصًا كثيرة في الشوط الثاني، وأتى الهدف الثاني بشكلٍ سريع”.

وفيما يتعلق بالأخطاء الذي ارتكبها مارسيلو وتيبو كورتوا، قال زيدان: “أنا المذنب لأنني المدرب، يمكنك إخراج الكثير من الأمور، ولكن علينا إغلاق هذه الصفحة، فأمامنا مباراة أخرى يوم الثلاثاء، لا يمكننا لوم هذا ولا ذاك، أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس”.

وعما إذا كان هناك ركلة جزاء غير محتسبة لصالح الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، فأردف المدير الفني لفريق ريال مدريد: “لم أرها ولم أتحدث معه عنها”.

وعن إصابة إيدن هازارد وخروجه من ملعب المباراة بعد أقل من نصف ساعة، قال زيدان: “أعتقد أنه تعرض لضربة كما قال هو، آمل ألا تكون إصابة عضلية، نحاول استعادة جميع اللاعبين، وأن يواصل هازارد المشاركة”.

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