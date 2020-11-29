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6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا

6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا
http://almnatiq.net/?p=926056
المناطق - الرياض

وقعت 6 انفجارات في مدينة أسمرة عاصمة إريتريا في ساعة متأخرة من مساء السبت، لكن لم يعرف سببها أو أماكنها، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على “تويتر”، الأحد.

وأضافت الوزارة أنه “في الساعة 10.13 دقيقة مساء يوم 28 نوفمبر، وقعت 6 انفجارات في أسمرة”، وحثت الأميركيين في البلد الإفريقي على أن يظلوا على دراية بالصراع الدائر والظروف الراهنة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت قوات الإقليم المتمرد التي تقاتل قوات الجيش الإثيوبي، أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.

ولم يتسن لـ”رويترز” الوصول إلى حكومة إريتريا أو قوات تيغراي للتعقيب.

والسبت أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن القوات الاتحادية سيطرت على مقلي عاصمة تيغراي، خلال ساعات من شن هجوم هناك.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي بدأ معركته ضد الحكومة في الرابع من نوفمبر الجاري، إنها انسحبت من مقلي.

وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إريتريا، التي تربطها علاقات حميمة بأحمد، عدوا لدودا لنظيرتها في إثيوبيا.

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