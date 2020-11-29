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أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=926059
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

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