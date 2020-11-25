كلية التقنية بمحافظة رفحاء تكرّم المتفوقين علمياً

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كرّمت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, 25 متدرباً متميزاً ومتفوقاً في الأقسام التدريبية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ.

وأكد عميد الكلية التقنية برفحاء متعب بن طلق بن نحيت اهتمام وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وسلم بن نحيت الشهادات والهدايا للمتدربين المتفوقين