احدث الأخبار

الفيصل يؤكد أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية
أبرز المواد
 كلية التقنية بمحافظة رفحاء تكرّم المتفوقين علمياً
منطقة الحدود الشمالية
 أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا
أبرز المواد
 زيدان: أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس
أبرز المواد
 تقرير: “سي آي أيه” سيطرت على شركة تشفير سويسرية للتجسس
أبرز المواد
 الصندوق الزراعي يقدم قروضاً تمويلية لتطوير قطاع الثروة السمكية بالمملكة
أبرز المواد
 العقاري” يُودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية على شركات صينية وروسية لدعمها نووي إيران
أبرز المواد
 لتوفير لقاح “كورونا” بالمملكة.. “سبيماكو الدوائية” تعلن توقيعها اتفاقية مع شركة ألمانية
أبرز المواد
 “جامعة بيشة” تعلن ضوابط الاختبارات النهائية وتدعو للاطلاع على الإرشادات الإلكترونية
أبرز المواد
 الحصيني: “ارتدادية” بعد غد و”سقيا” تواصل لعدة أيام
أجواء المناطق
الفيصل يؤكد أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية

الفيصل يؤكد أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية

أبرز المواد
كلية التقنية بمحافظة رفحاء تكرّم المتفوقين علمياً

كلية التقنية بمحافظة رفحاء تكرّم المتفوقين علمياً

منطقة الحدود الشمالية
أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أبرز المواد
6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا

6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا

أبرز المواد

الفيصل يؤكد أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية

الفيصل يؤكد أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية
http://almnatiq.net/?p=926062
المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي.
وأكد الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، ومراقبة وضبط المخالفات البيئية، ثمّ استمع  سموه لشرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين ، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.
من جهته أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على دعمه ومتابعته لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.

روابط ذات صلة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا

6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا
زيدان: أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس

زيدان: أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*