الفيصل يؤكد أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية

المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي.

وأكد الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على أهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، ومراقبة وضبط المخالفات البيئية، ثمّ استمع سموه لشرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين ، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

من جهته أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على دعمه ومتابعته لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.