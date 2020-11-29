أمير منطقة الجوف يرعى غداً الملتقى الأول للمتحدثين الإعلاميين

المناطق - سكاكا

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يفتتح وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان غداً، الملتقى الأول للمتحدثين الإعلاميين #تحدث ، الذي تقيمه إمارة الجوف ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة الجوف عبدالعزيز الحموان أن الملتقى يأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة الجوف، وحرصه على إقامة دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة المتحدث الرسمي وإكسابه المهارات التي تسهم في نجاح مهمته.

كما سيركز الملتقى الذي يستمر 3 أيام، بمشاركة ما يقارب 30 شخصا من منسوبي القطاعات والمؤسسات الحكومية، على مهام ومهارات ومتطلبات النجاح لدى المتحدث الرسمي، وأساليب تحسين الصورة الذهنية للجهة، وآلية التعامل مع وسائل الإعلام، ومتطلبات ما يُطرح ويُتداول عن الجهة، ودور المتحدث في الأزمات، وصناعة المحتوى، وأساليب بناء علاقة متميزة مع مختلف وسائل الإعلام.