احدث الأخبار

محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة
المنطقة الشرقية
 منصة “جود الإسكان” تواصل حملة “الجمعة الخضراء”
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات للربع الثالث
أبرز المواد
 اكتمال أعمال البناء لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقى رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الجوف يرعى غداً الملتقى الأول للمتحدثين الإعلاميين
منطقة الجوف
 مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الجوف‬⁩ يستقطب المبتكرين ورواد الأعمال ويحول أفكارهم إلى مشاريع تنموية‫
منطقة الجوف
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8,708.59 نقطة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ
أبرز المواد
 مياه جازان تنجح في الضخ المستمر لمدة 24 ساعة لجميع أحياء مدينة جازان لـ 15 قرية تابعة لها لخدمة أكثر من 163 ألف نسمة
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن الجهود الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي نجران
منطقة الرياض
محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة

محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة

المنطقة الشرقية
منصة “جود الإسكان” تواصل حملة “الجمعة الخضراء”

منصة “جود الإسكان” تواصل حملة “الجمعة الخضراء”

أبرز المواد
هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات للربع الثالث

هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات للربع الثالث

أبرز المواد
اكتمال أعمال البناء لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي

اكتمال أعمال البناء لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي

أبرز المواد

أمير الشرقية يلتقى رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى

أمير الشرقية يلتقى رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى
http://almnatiq.net/?p=926105
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبدالعزيز الدوسري، يرافقه المدرب الوطني خليل الزياني، وأعضاء اللجنة.وأكد سموه ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى ورعايتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم، والحرص على تنمية قدراتهم، والاستفادة من خبراتهم، واستثمارها في تطوير الرياضات المختلفة، مشيراً لأن الطاقات الوطنية في كل المجالات، ثروة لابد من الاستفادة منها، مبيناً أهمية الربط بين اللاعبين القدامى والأندية الرياضية، وتهيئة برامج مشتركة مع اللاعبين الناشئين، متمنياً سموه للجنة والقائمين عليها التوفيق.من جهته قدم المدرب خليل الزياني شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجنة وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.

روابط ذات صلة

محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة

محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة
نجاح جراحة دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة في مستشفى الخفجي العام

نجاح جراحة دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة في مستشفى الخفجي العام
أمطار غزيرة على محافظات ومدن الشرقية

أمطار غزيرة على محافظات ومدن الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*