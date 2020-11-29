اكتمال أعمال البناء لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي

المناطق - واس

أعلن جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي عن اكتمال أعمال البناء، التي بدأت في شهر فبراير عام 2019م، للمشاركة في إكسبو الدولي الذي سينطلق في مدينة دبي في شهر أكتوبر2021، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة العربية هذا الحدث الدولي المهم.

ويمتدّ الجناح السعودي على مساحة 13069 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

ويستعرض الجناح التجربة السعودية في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة وطموحاتها اللا محدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى، حيث يصل ارتفاع مبنى الجناح ما يعادل ستة طوابق، وترمز واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية في المملكة، وثراء ثقافتها وعراقة تراثها وروعة طبيعتها، والقدرات الإبداعية التي يتحلى بها الشعب السعودي وطموحاته للسير قدماً نحو المستقبل، ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحاً شمسياً تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة.

وانسجاماً مع شعار إكسبو 2020 دبي “تواصل العقول وصنع المستقبل”، يسعى جناح المملكة إلى التواصل مع الزوار من حول العالم من خلال جولات تستعرض الكنوز الرائعة التي تزخر بها 13 منطقة سعودية، ويصطحب الجناح زواره في رحلة لا تُنسى للتعرف على المميزات العديدة والعجائب الثرية التي تحفل بها مناطق المملكة، وذلك من خلال إشراكهم في تجارب مدهشة وتفاعلية، وستشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيسيا إلى جانب العديد من الفعاليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين والتي ستُعرض على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدماً مربعاً، كما سيحتل عمل فني مذهل موقعاً مهمّاً في الجناح، حيث يحتوي على 2030 قطعة كريستالية تمثل رؤية السعودية 2030.

ورغم تأجيل إكسبو 2020 دبي على نحو غير متوقع بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما رافق ذلك من قيود على الحركة والتنقل، إلا أن فرق العمل في جناح المملكة تابعت جهودها بهدف تجهيزه لاستقبال ملايين الزوار خلال الحدث المقرر بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022.