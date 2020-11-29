احدث الأخبار

منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية
أبرز المواد
 “سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر أكثر من 1800 أرض
أبرز المواد
 البنك المركزي السعودي يعلن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة
المنطقة الشرقية
 منصة “جود الإسكان” تواصل حملة “الجمعة الخضراء”
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات للربع الثالث
أبرز المواد
 اكتمال أعمال البناء لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقى رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الجوف يرعى غداً الملتقى الأول للمتحدثين الإعلاميين
منطقة الجوف
 مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الجوف‬⁩ يستقطب المبتكرين ورواد الأعمال ويحول أفكارهم إلى مشاريع تنموية‫
منطقة الجوف
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8,708.59 نقطة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ
أبرز المواد
منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

أبرز المواد
“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر أكثر من 1800 أرض

“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر أكثر من 1800 أرض

أبرز المواد
البنك المركزي السعودي يعلن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م

البنك المركزي السعودي يعلن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة

محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة

المنطقة الشرقية

هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات للربع الثالث

هيئة الاتصالات تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات للربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=926111
المناطق - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث 2020، حيث بلغ 73.42 ميجابت في الثانية، مقارنةً بالمعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابت في الثانية، وذلك بحسب نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
وأشارت الهيئة في تقرير “مقياس” إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة 78.17 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة موبايلي بمتوسط سرعة 67.71، وشركة زين بمتوسط سرعة 61.58 ميجابت/ ثانية.
فيما تصدرت شركة “زين” قائمة شركات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 110.88 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 84.79، وشركة “موبايلي” بمتوسط سرعة 76.68 ميجابت/ الثانية.
وبينت الهيئة في تقرير “مقياس” أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت لقائمة أداء شركات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك، والباحة، وجازان، فيما تصدرت شركة موبايلي شركات الاتصالات في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في مناطق: المدينة المنورة، وحائل، ونجران، وعسير.
يُشار إلى أن “هيئة الاتصالات” تعمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

روابط ذات صلة

منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية
“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر أكثر من 1800 أرض

“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر أكثر من 1800 أرض
البنك المركزي السعودي يعلن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م

البنك المركزي السعودي يعلن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*