محافظ حفر الباطن يتفقد تأثير الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

انفاذا لتوجيهات سمو امير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله، تابع سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد بن سعد ال سعود ميدانياً مساء امس وصباح اليوم الأحد تأثير الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة موخراً. وتجول سموه على مشاريع السيول وهي مشروع انشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة في الطرق الرئيسية واماكن تجمع المياه وبعض المواقع في الاحياء القديمة، ومشروع سد حوض النايفية، ومشروع فليج الجنوبي، وكذلك الاطمئنان على سير الحركة المرورية. كما تجول سمو محافظ حفرالباطن في مركز الصفيري واستمع لمطلبات الأهالي بعد الحاله المطرية التي هطلت على المركز البارحة. وهذا وقد استمع سموه خلال الجولة على شرح مفصل من سعادة أمين المحافظة موضحاً جهود الامانة في متابعة سير الاعمال في تلك المشاريع .كما وجه سموه ، مسئولي الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً ومتابعة سير العمل ودعى سموه للتنسيق فيما بينهم ورفع تقارير شامله عن الحالة وما تأثرت به المحافظة والاحتياجات المطلوب توفيرها بشكل عاجل ليتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة. رافق سموه اثناء الجولات التفقدية مدراء كل من الشرطة والدفاع المدني والمرور بالاضافة لامين المحافظة.