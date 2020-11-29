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“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر أكثر من 1800 أرض

“سكني” يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق توفّر أكثر من 1800 أرض
http://almnatiq.net/?p=926125
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر “سكني” إلى 217 مخططاً، توفّر أكثر من 178 ألف أرض، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات شهريًا ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال جميع الإجراءات، ويمكن تحميل التطبيق للاستفادة من الخدمات التي يقدمها من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7.
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحفي اليوم أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 8 مخططات جديدة مُوزعة على 4 مناطق توفر 1876 قطعة أرض، حيث أضاف “سكني” 5 مخططات في منطقة الرياض منها مخطط “الفيضة” في محافظة عفيف ليوفّر 266 قطعة أرض، كذلك في محافظة الدوادمي مخطط “الراجحية” الذي يضّم 131 قطعة أرض، إضافة إلى ثلاثة مخططات في محافظة المجمعة هي “المجمعة تمير 721” الذي يوفّر 31 قطعة أرض، ومخطط “المجمعة تمير 837″ الذي يوفّر 14 قطعة أرض، و”مخطط 909 المجمعة تمير” الذي يوفر 29 قطعة أرض، وجميعها متاحة للحجز الإلكتروني.
وأشار البيان إلى إضافة مخطط جديد في منطقة القصيم في محافظة بريدة “رياض الربيعية” ليوفّر 706 قطع أراضٍ ، ومخطط “هجرة المناخ” بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية الذي يضم 163 قطعة أرض، وأخيراً مخطط “النماء” بمحافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل الذي يوفّر 536 أرضا سكنية.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، إضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي” وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق “سكني” بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

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