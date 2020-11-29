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منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

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منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية
http://almnatiq.net/?p=926128
المناطق - واس

نفّذت المنصّات الرقميّة لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي عدداً من الخدمات للإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين حول إجراءات وخدمات التملك، والخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تشمل شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء والتمويل الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية بتمويل مدعوم يصل إلى 100%، بالإضافة إلى الأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطرحها موقع وتطبيق “سكني” ضمن إجراءات إلكترونية سهلة ومُيسرة.
وشهد تطبيق “سكني” خلال الأسبوع الماضي أكثر من 126 ألف زيارة لمعرفة تفاصيل الخدمات والحلول السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتسهيل التملك، وتشمل (المستشار العقاري، ومعاينة وحجز الأراضي والوحدات فورياً، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي) وغيرها من الخدمات؛ ويمكن تحميل تطبيق “سكني” للاستفادة من الخدمات التي يقدمها من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7 .
فيما تجاوز عدد الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 أكثر من 26 ألف مكالمة، وأنجز موقع “سكني” 6740 طلبا واستفسارا، وعالج 1930 اعتراضا من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، فيما تجاوب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع أكثر من 7600 استفسار حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج.
ويستمر “سكني” في ضخ عدد من المشاريع السكنية لتوفير الأراضي والوحدات المتنوعة بتصاميم وأسعار مناسبة لتلبية كافة رغبات الأسر السعودية، بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

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