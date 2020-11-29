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مدارس العراق تستقبل 10 ملايين تلميذ وطالب لبدء العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=926162
المناطق - وكالات

استقبلت المدارس العراقية، اليوم الأحد، 10 ملايين تلميذ وطالب أعلنوا بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وثمن وزير التربية العراقية علي حميد خلال إعلانه بدء العام الدراسي الجديد، على الجهد “الكبير” الذي تقدمه وزارة الصحة، وأعرب عن أمله بعبور هذه المرحلة بهمة ونجاح من خلال تكاتف الجميع ليكون هذا العام عاماً للتميز والإبداع .

وذكر بيان لوزارة التربية العراقية، أنها “وضعت الخطط الصحية والتعليمية التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد ولعل أبرز هذه الخطط هو دمج التعليم ما بين الورقي والإلكتروني باستخدام العديد من المنصات الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي “.

وشكلت الوزارة لجان متابعة يومية مشتركة مع وزارة الصحة مقسمة على كافة المحافظات للوقوف على الحالات الطارئة التي تُصاحب الدوام الرسمي.

وحددت خلية الأزمة في الحكومة العراقية يوماً في الأسبوع لكل مرحلة للدوام داخل المدارس، على أن يستمر الدوام عبر الإنترنت لبقية أيام الأسبوع.

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