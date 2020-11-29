احدث الأخبار

تتويج الفائزين بالأشواط الخمسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 بدء دخول المنقيات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 بالصور.. ميسي يتذكر مارادونا بـ”القميص المشترك”
أبرز المواد
 مدارس العراق تستقبل 10 ملايين تلميذ وطالب لبدء العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 إيلون ماسك يتخطى مؤسس فيسبوك ويصبح رابع أغنى رجال العالم
أبرز المواد
 مسؤول عسكري ليبي : الجيش الوطني وجّه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية في صحراء المنطقة الجنوبية بالبلاد
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام خلال عام 2021م بقيمة 127 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 مدير “صحة تبوك”يدشن مشروع الملف الطبي الإلكتروني وعدد من البرامج في مجمع إرادة والصحة النفسية
منطقة تبوك
 وكيل إمارة جازان يستقبل معالي نائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى المملكة
منطقة جازان
 برعاية امير الباحة .. انطلاق بطولة الباحة للبلوت “عيش التحدي”
منطقة الباحة
 متحدث الصحة : هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا عبر خريطة الإصابات الأسبوعية
أبرز المواد
 الجمارك السعودية: إتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة
أبرز المواد
تتويج الفائزين بالأشواط الخمسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تتويج الفائزين بالأشواط الخمسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
بدء دخول المنقيات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية

بدء دخول المنقيات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
بالصور.. ميسي يتذكر مارادونا بـ”القميص المشترك”

بالصور.. ميسي يتذكر مارادونا بـ”القميص المشترك”

أبرز المواد
مدارس العراق تستقبل 10 ملايين تلميذ وطالب لبدء العام الدراسي الجديد

مدارس العراق تستقبل 10 ملايين تلميذ وطالب لبدء العام الدراسي الجديد

أبرز المواد

تتويج الفائزين بالأشواط الخمسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تتويج الفائزين بالأشواط الخمسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=926174
المناطق - واس

توج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الفائزين بخمسة أشواط ضمن مسابقة الملواح (الدعو) التي أقيمت اليوم، في ثاني أيام المهرجان المقام في ملهم شمال مدينة الرياض.
ويكرّم نادي الصقور السعودي -الجهة المنظمة للمهرجان- الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط على جوائز نقدية.
وأقيم الشوط الأول للجير تبع فرخ للمحترفين السعوديين وسط منافسة قوية، حسمها الصقار أمين بن عبدالله الملاح بصقره “جراح”، الذي قطع مسافة السباق – 400 متر – في 17 ثانية و 783 جزءاً من الثانية، متفوقاً على المركز الثاني بفارق أقل من مئتي جزء من الثانية.
فيما حقق الصقار محمد بن برغش المنصوري المركزين الأول والثاني في شوط جير تبع قرناس للمحترفين السعوديين بصقريه “أسود وحرب”، اللذين قطعا مسافة السباق في 17 ثانية و 123 جزءاً من الثانية، و17 ثانية و617 جزءاً من الثانية، على التوالي.
وأقيم الشوط الثالث لفئة جير تبع فرخ للملاك السعوديين، وفاز بمركزه الأول معاذ بن عبدالله أبابطين بصقره “مربش” في 17 ثانية و 338 جزءاً من الثانية، في حين حقق الصقر “قمة” لصاحبه أحمد بن عبدالرحمن المنيع المركز الأول في الشوط الرابع لفئة جير تبع قرناس للملاك السعوديين.
أما الشوط الخامس في المهرجان فخُصص لجير تبع قرناس للملاك السعوديين، وفاز بمركزه الأول الصقر “سويد” لصاحبه عبدالله بن مدعث الدوسري، قاطعاً المسافة في 19 ثانية و 80 جزءاً من الثانية.

روابط ذات صلة

بدء دخول المنقيات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية

بدء دخول المنقيات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية
بالصور.. ميسي يتذكر مارادونا بـ”القميص المشترك”

بالصور.. ميسي يتذكر مارادونا بـ”القميص المشترك”
مدارس العراق تستقبل 10 ملايين تلميذ وطالب لبدء العام الدراسي الجديد

مدارس العراق تستقبل 10 ملايين تلميذ وطالب لبدء العام الدراسي الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*