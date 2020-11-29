أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1800 جولة رقابية وتضبط 35 مخالفة للتدابير الاحترازية والوقائية في الأسواق والمراكز التجارية

المناطق - فتحيه العبدالله

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أيام الماضية، (35) مخالفة، جاء ضمنها (30) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و(5) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (1811) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و (8) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت الأمانة خلال نفس الفترة غسل وتعقيم وتطهير (2251) موقعاً، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (409706) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما تم رفع (20956) طن من النفايات، وإزالة (11516) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9392) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات (940)، وذلك لسلامة الجميع.