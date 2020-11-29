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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى

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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى
http://almnatiq.net/?p=926180


التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبدالعزيز الدوسري، والمدرب الوطني خليل الزياني، وأعضاء اللجنة.ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للقطاع الرياضي من دعمٍ ورعاية واهتمام، ولا سيما بأبنائها الرياضيين الرواد الذي قدموا الكثير لرياضة الوطن في مختلف المجالات، مشيراً سموه لأهمية الاستفادة من خبرات الرياضيين السابقين، والعمل على تطوير مهاراتهم المختلفة، ودمج خبراتهم مع الخبرات الحالية في الأندية، متمنياً سموه للجنة والقائمين عليها التوفيق.من جهته قدم المدرب الوطني خليل الزياني، باسمه وباسم زملائه اللاعبين الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما تفضل به سموهما من كلمات طيبة لدعم وتحفيز الرياضيين، وحرصهما على متابعة شؤونهم، وتقديم العون اللازم لهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

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