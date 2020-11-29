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مدني الشرقية يطلق تحذير مبكر بهطول أمطار

مدني الشرقية يطلق تحذير مبكر بهطول أمطار
http://almnatiq.net/?p=926187
الدمام - فتحيه عبدالله



حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية , من استمرار هطول الأمطار الرعدية  ابتداء من يوم الاثنين 1442/4/15 هـ وحتى يوم الخميس 1442/4/18 هـ – , وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- .
وأوضح الدفاع المدني أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: ( الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (المدينة المنورة والجوف ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم

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