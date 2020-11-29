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أمير الحدود الشمالية يكّرم الدكتورة الرويلي لمبادرتها في إعداد عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا

أمير الحدود الشمالية يكّرم الدكتورة الرويلي لمبادرتها في إعداد عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا
http://almnatiq.net/?p=926194
المناطق - عرعر

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مديرة مركز طب الأسنان التخصصي بمحافظة طريف الدكتورة منى الرويلي ، لمبادرتها في إعداد عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا .
وأثنى سموه على مبادرة الدكتورة الرويلي التي تنُم عن التفاني في أداء الرسالة الطبية وحب العطاء والتطوع لمساعدة الآخرين.
وقال إن هذا العمل الإنساني نموذجٌ يُحتذى في استثمار العلم والمعرفة وفائض الوقت لدعم جهود الدولة تطوعيًا، وهو عمل غير غريب على بنات وأبناء المجتمع السعودي الحيوي المِعطاء، مؤكدًا أن المرأة السعودية أثبتت أنها على قدر المسؤولية، وشريك فاعل في الشأن الاجتماعي والتطوعي وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمجتمع .
فيما أكدت الدكتورة منى الرويلي , أن مبادرتها تندرج تحت خدمة الوطن والمجتمع .

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