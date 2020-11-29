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بحضور معالي وزير الصحة وعبر الاتصال المرئي :

الأمير تركي بن طلال يدشن مركز الرعاية الحديثة في مركز صمخ ببيشة

الأمير تركي بن طلال يدشن مركز الرعاية الحديثة في مركز صمخ ببيشة
http://almnatiq.net/?p=926197
المناطق - عسير

دشن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديثة بمركز الرعاية الصحية في صمخ بمحافظة بيشة وذلك عبر الاتصال المرئي بمكتب سموه بديوان الإمارة، بمشاركة معالي وزير الصحة، ووكيل إمارة عسير وقيادات وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة ليكون نموذجًا يحتذى به في عسير.
واطلع أمير منطقة عسير على الخدمات الصحية والرعاية الأولية التي يقدمها المركز لأهالي مركز صمخ، مشيرًا إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على تقديم كافة الخدمات الطبية، والعناية الصحية بالمواطن والمقيم في كل جزء على أرض الوطن، ومشددًا على أهمية تقديم الخدمات الصحية واستمراريتها بالجودة العالية.

ومن جانبه قال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي:” أن تدشين مركز الرعاية الصحية بمركز صمخ، يعد نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل ونموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال إضافة عيادات استشارية وتفعيل 5 مسارات تمثلت في: مسار ارتفاع سكر الدم بالتعاون مع جميع المستشفيات، والسمنة، ومسار الولادة الآمنة بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال، ومسار الجلطات الدماغية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله، ومسار الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالتعاون مع مستشفى النقاهة والصحة النفسية”.

وبدوره قدّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني شكره لأمير المنطقة ووزير الصحة على دعمهم واهتمامهم بكل ما يخدم المنطقة وصحة المواطن، ملفتًا إلى أن صحة بيشة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.

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