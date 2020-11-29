احدث الأخبار

“القتل غير العمد” .. طبيب مارادونا في دائرة الاتهام
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. أكثر من 155 ألف إصابة جديدة بكورونا ونحو 1200 وفاة
أبرز المواد
 ما مدى اقتراب إيران من إنتاج القنبلة النووية؟
أبرز المواد
 بعد فوزه على الفيصلي.. الأهلي يزاحم الهلال على وصافة الدوري
أبرز المواد
 محللون يناقشون دلالات اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده في هذا التوقيت‎
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 عمومية دولي السباق الثلاثي “الترياثلون” تعتمد عضوية الاتحاد السعودي للعبة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يدشن مركز الرعاية الحديثة في مركز صمخ ببيشة
منطقة عسير
 أمير الحدود الشمالية يكّرم الدكتورة الرويلي لمبادرتها في إعداد عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة الشرقية: آلية لمتابعة ضبط المركبات المخالفة ورمي المخلفات بطريقة عشوائية في الأراضي الفضاء
المنطقة الشرقية
 مدني الشرقية يطلق تحذير مبكر بهطول أمطار
المنطقة الشرقية
 مرور الطائف يضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو توثق سرعته الجنونية
منطقة مكة المكرمة
“القتل غير العمد” .. طبيب مارادونا في دائرة الاتهام

“القتل غير العمد” .. طبيب مارادونا في دائرة الاتهام

أبرز المواد
الولايات المتحدة.. أكثر من 155 ألف إصابة جديدة بكورونا ونحو 1200 وفاة

الولايات المتحدة.. أكثر من 155 ألف إصابة جديدة بكورونا ونحو 1200 وفاة

أبرز المواد
ما مدى اقتراب إيران من إنتاج القنبلة النووية؟

ما مدى اقتراب إيران من إنتاج القنبلة النووية؟

أبرز المواد
بعد فوزه على الفيصلي.. الأهلي يزاحم الهلال على وصافة الدوري

بعد فوزه على الفيصلي.. الأهلي يزاحم الهلال على وصافة الدوري

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=926203
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودعين في حي بدر بجنوب الرياض يديرهما 15 مقيماً من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية البنجلاديشية، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.
وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي” إنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.
وأكد المالكي متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة : هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا عبر خريطة الإصابات الأسبوعية

متحدث الصحة : هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا عبر خريطة الإصابات الأسبوعية
الجمارك السعودية: إتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة

الجمارك السعودية: إتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة
منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

منصّات “سكني” الرقميّة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*