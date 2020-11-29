بعد فوزه على الفيصلي.. الأهلي يزاحم الهلال على وصافة الدوري

حقق الأهلي فوزًا مهمًّا على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز هدفي الأهلي، عمر السومة في الدقيقة 28، وألكسندر ميتريتا في الدقيقة 69، فيما أحرز جوليو تفاريس هدف الفيصلي الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

بهذا الفوز قفز الأهلي ثلاثة مراكز دفعة واحدة ليتقدم إلى المركز الثاني بالمشاركة مع الهلال ولكل منهما 13 نقطة، ولا يفصل كل منهما عن الشباب المتصدر سوى نقطة واحدة، أما الفيصلي فقد توقف رصيده عند تسع نقاط في المركز السابع.



وبات السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، على بعد هدف واحد حتى يصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعد هدفه في شباك الفيصلي، والذي تساوى فيه مع ناصر الشمراني، برصيد 126 هدفاً لكل منهما.

واحتاج السومة، والذي حضر إلى الأهلي في يوليو من عام 2014، إلى 6 أعوام ليعادل الرقم التاريخي لناصر الشمراني، الذي تنقل من الوحدة إلى الشباب ومن ثم إلى الهلال وأخيراً مع الاتحاد، على مدار أكثر من 15 عاماً، ليحقق الرقم القياسي في دوري المحترفين السعودي.