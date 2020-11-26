5000 اسرة مستفيدة من حفظ النعمة بخيرية نجران

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تعمل الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران على مشروع حفظ النعمة، من خلال توزيع فائض الولائم والمناسبات يوميا على الاسر المستفيدة وعابري السبيل من خلال موظفي الجمعية، وكشف مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف عن إحصائية العام الماضي1441هـ من مشروع حفظ النعمة حيث بلغت عدد الاسر المستفيدة 5000 اسرة قدمت لهم وجبات الفطور والغداء والعشاء، فيما بلغ كميات الأرز 12 طن، وتوزيع 2600 دجاجة، وتوزيع 3600 كيلو من التمور، و60 ألف قرص خبز.

وأضاف عبده ان من مشروع حفظ النعمة يهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج خلال مواسم الأعياد والصيف، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المستفيدة والمتعففة ومحدودي الدخل، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفرق مدربة لهذا الغرض، من خلال إعدادها وتغليفها وتقسيمها في شكل وجبات جاهزة، وفق الشروط والمعايير الصحية.