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مزادات سوق الإبل تسجل صفقات كبيرة استعداداً لمهرجان الملك عبدالعزيز

مزادات سوق الإبل تسجل صفقات كبيرة استعداداً لمهرجان الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=926239
المناطق - الرياض

سجل سوق الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز حراكاً اقتصادياً واسعاً ضمن عمليات البيع والشراء بكافة الألوان، ضمن الاستعدادات للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينطلق رسمياً بعد غدٍ الثلاثاء .
وأكد عدد من المهتمين في قطاع الإبل أن المزادات في سوق الإبل تشهد بشكل يومي صفقات كبيرة وسط إقبال من المستثمرين في الإبل والمشاركين في منافسات المهرجان، حيث يُعد سوق الإبل في المهرجان الواجهة الوحيدة المتاحة هذا الوقت للراغبين في دعم منقياتهم بـ “النوادر” وللمستثمرين في عالم الإبل.
وقال المواطن فهد العتيبي المستثمر في أحد المزادات : “هناك إقبال كبير تشهده المزادات، وبيع بشكل يومي وبأسعار مناسبة، وتشكل فئة المغاتير النسبة الأكثر طلباً، وتتفاوت الأسعار حسب مواطن الجمال في الناقة المعروضة للبيع”، مشيرًا إلى أن هناك صفقات بأسعار كبيرة أُبرمت بسرية لمفاجأة المتنافسين في أشواط المسابقة .

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