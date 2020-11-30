احدث الأخبار

إلغاء حكم صادر بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير
أبرز المواد
 تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !
أبرز المواد
 عملة رقمية مشتركة بين “السعودية والإمارات” لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على جازان وعسير تمتد إلى مكة
أبرز المواد
 اختراق مذهل.. علماء يكشفون كيف يبني المخ الذاكرة الاستشعارية
أبرز المواد
 ترامب يتلقى “ضربة” انتخابية جديدة من ويسكونسن
أبرز المواد
 تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
أبرز المواد
 لم يقتلهم كورونا.. علماء يرصدون تزايدا غامضا بوفيات العالم
أبرز المواد
 “العجوز المعجزة”.. انتصرت على جائحة 1918 وهزمت كورونا 3 مرات
أبرز المواد
 بقرار وزاري.. مرتضى منصور خارج الزمالك وتعيين إدارة جديدة
أبرز المواد
 فاوتشي يحذر من “طفرة كبيرة” في انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 وفاة نجم السنغال “قاهر” الديوك في مونديال 2002
أبرز المواد
إلغاء حكم صادر بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير

إلغاء حكم صادر بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير

أبرز المواد
تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !

تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !

أبرز المواد
عملة رقمية مشتركة بين “السعودية والإمارات” لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك

عملة رقمية مشتركة بين “السعودية والإمارات” لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية على جازان وعسير تمتد إلى مكة

الأرصاد: أمطار رعدية على جازان وعسير تمتد إلى مكة

أبرز المواد

الأرصاد: أمطار رعدية على جازان وعسير تمتد إلى مكة

الأرصاد: أمطار رعدية على جازان وعسير تمتد إلى مكة
http://almnatiq.net/?p=926268
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

روابط ذات صلة

إلغاء حكم صادر بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير

إلغاء حكم صادر بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير
تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !

تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !
عملة رقمية مشتركة بين “السعودية والإمارات” لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك

عملة رقمية مشتركة بين “السعودية والإمارات” لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*