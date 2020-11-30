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تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !

تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !
http://almnatiq.net/?p=926273
المناطق - الرياض

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية محمد الدريس، تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات. مؤكدا أن الجهة المنفذة هي وزارة التعليم.
وقال الدريس، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية: المطالبين بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هم: “المعلم، قائد المدرسة، المرشد الطلابي، المشرف التربوي”. مشيرا إلى أن الرخصة سارية من لحظة أن تضغط على زر “اصدار الرخصة” على الموقع الإلكتروني.
وأوضح أن “المعلمين أمامهم 4 سنوات لاجتياز الرخصة المهنية ”، وتابع “من لم يجتنز الاختبار هذا العام سنعطيه فرصة ليتقدم للاختبار في العام القادم”.
وأضاف الدريس: “أن من يجتاز الاختبار من المعلمين والمعلمات سيحصل على الرخصة وتستمر معه 5 سنوات، وبعدها يتم تجديدها..”.
وأشار إلى أن رسوم اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات كالتالي: ” الاختبار التخصصي: 100 ريال والاختبار التربوي العام: 100 ريال ورسوم إصدار الرخصة 100ريال.”
وأوضح أن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية هي : ” 6 ديسمبر 2020 التسجيل لمن اختبر الكفايات سابقا ومن 15-28 ديسمبر فتح التسجيل لعامة المعلمين. و23 يناير 2021 الاختبار التخصصي و20 مارس 2021 الاختبار التربوي العام. و30 مايو 2021 إعلان النتائج.”

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