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70 قضية مرورية تباشرها محاكم المملكة يوميًا

70 قضية مرورية تباشرها محاكم المملكة يوميًا
http://almnatiq.net/?p=926278
المناطق - الرياض

باشرت المحاكم الابتدائية في مناطق المملكة نحو 4653 دعوى قضائية تخص الشأن المروري منذ بداية العام الهجري الحالي 1442؛ أي ما يعادل استقبال 70 دعوى يوميًا خلال أيام العمل الرسمي، وفقًا لبيانات وزارة العدل.

وكشفت بيانات وزارة العدل أن النسبة الأعلى من القضايا المرورية الواردة للمحاكم خلال شهر ربيع الأول جاءت بـ1927 قضية، ثم شهر صفر بـ1384 قضية، تلاه شهر محرم بـ1342 قضية،بحسب “الوطن”.

فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في إجمالي الدعاوى المرورية الواردة لمحاكم المملكة بـ1354 دعوى بنسبة 29.1 %، تلتها منطقة الرياض بـ1097 دعوى بنسبة 23.6%، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بـ506 دعاوى بنسبة 10.9 %.

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