احدث الأخبار

“هدف” يدعم 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية
الاقتصاد
 أرامكو السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية
أبرز المواد
 الحرس الثوري ينفي التهديد بالانتقام لاغتيال فخري زاده
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 عالمياً
أبرز المواد
 القيادة تهني رئيسي إفريقيا الوسطى ورومانيا بذكرى يوم بلادهما
أبرز المواد
 الحصيني: أمطار وديم متفاوت حتى صباح الثلاثاء
أبرز المواد
 سريلانكا تستأنف إرسال عمالتها إلى السعودية
أبرز المواد
 محامٍ تركي: سنحاسب أردوغان على بيع أسهم ببورصة إسطنبول لقطر
أبرز المواد
 70 قضية مرورية تباشرها محاكم المملكة يوميًا
أبرز المواد
 إلغاء حكم صادر بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير
أبرز المواد
 تفاصيل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات..ومواعيد الاختبارات والرسوم !
أبرز المواد
“هدف” يدعم 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية

“هدف” يدعم 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية

الاقتصاد
أرامكو السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

أرامكو السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

أبرز المواد
الحرس الثوري ينفي التهديد بالانتقام لاغتيال فخري زاده

الحرس الثوري ينفي التهديد بالانتقام لاغتيال فخري زاده

أبرز المواد
الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي

الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي

أبرز المواد

“هدف” يدعم 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية

“هدف” يدعم 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية
http://almnatiq.net/?p=926302
المناطق - الرياض

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 46 شهادة مهنية احترافية في مجالات وتخصصات مختلفة، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم‪.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع ” طاقات” taqat.sa ، ‪حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل‪ .

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

أرامكو السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية
الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي

الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 عالمياً

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 عالمياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*