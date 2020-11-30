مياه جازان تنجح في الضخ المستمر لمدة 24 ساعة لجميع أحياء مدينة جازان

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نجحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في رفع معدلات ضخ المياه إلى جميع أحياء مدينة جازان و15 قرية تتبع لها، وذلك باستمراره على مدار 24 ساعة ويأتي ذلك بهدف زيادة تلبية الطلب على المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من المصادر.

وأكد المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن مشروع تحسين الكفاءة التشغيلية لمعدلات ضخ المياه إلى أحياء مدينة جازان و15 قرية تتبع لها يأتي منسجمًا مع خطط الشركة لمواصلة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية، ومواكبة مؤشرات الأداء، ولضمان تنفيذ مشروعاتها في المواعيد المحددة بجودة عالية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستفيد منه أكثر من 163 ألف نسمة يقطنون المدينة والقرى.

وقال جبر: “تم رفع كميات الضخ خلال عام 2020 إلى أكثر من 45 ألف متر مكعب يوميًا بدلاً من 21 ألف متر كعب في عام 2019″، مشيرًا إلى أن الأحياء الجديدة المستفيدة من الضخ المستمر (24 ساعة) في محافظة جازان والقرى التابعة لها هي: حي الشاطئ والمطار وملحق المطار والروضة الشمالية والجنوبية والصفا والجبل والسويس ومخططات (5 و6 و7 و8) والصناعية والمرجان وقرى الكربوس والمعبوج ومحلية والخرادلة والجوابرة والعميرية ودحيقة والمقارية الشرقية والغربية والغشامية والجوابنة والأيواء والطراشة والشواجرة السفلى والعليا.

وبيّن جبر أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا عدد من المشروعات الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.