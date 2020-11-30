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المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين شمال شرق نيجيريا

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المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين شمال شرق نيجيريا

المملكة تُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين شمال شرق نيجيريا
http://almnatiq.net/?p=926320
المناطق - الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.

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